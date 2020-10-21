Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı - Son Dakika

Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı

21.10.2020 09:29
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı, System.String[]

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 241 metre yüksekliğe ulaşılan gövdenin tamamlanmasına 34...

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 241 metre yüksekliğe ulaşılan gövdenin tamamlanmasına 34 metre kaldı. Baraj tamamlandığına 558 megavat kurulu güce sahip hidroelektrik santrali ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 34 metre kaldı.

'NİSAN'DA ENERJİ ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ'Yusufeli Baraj projesini inşa eden Limak Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, baraj inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. Özdemir, "Gövdede beton kaplama işlemi sürüyor. Baraj gövdesi bu yılın sonunda tamamlanacak. Ardından tıkaç betonu ve su tutma işlemine başlayacağız. Su tutma işleminin belli bir seviyeye gelmesini bekleyeceğiz. Şu anda makine ekipmanlarını yapan Avusturya firması da hızla çalışmaktadır. Bizimle koordinasyon içerisinde bu çalışmaları yürütüyorlar. Su altında kalan yolların yeni hali bitirilirse gelecek yılın nisan ayından itibaren suyu tutacağız ve enerji üretimine başlamış olacağız" dedi.YUSUFELİ BARAJI

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa ediliyor. 4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021'de ise elektrik üretimine geçilecek.


Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı
Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı

Yusufeli, Türkiye, Artvin, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ne dört farklı takım gönderen ilk şehir oldu Ukraynalı turistlerin kayalıklardaki tehlikeli eğlencesi, görenleri hayrete düşürdü Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin Fransa İçişleri Bakanı: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler ülkede yayımlanabilir, derslerde gösterilebilir Nijerya'da silahlı kişilerin bastığı iki cezaevinden 2 bine yakın mahkum kaçtı Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti
Grip aşısı kısıtlı sayıda Türkiye'ye geldi! Öncelik verilecek grup puanlama sistemiyle belirlenecek Grip aşısı kısıtlı sayıda Türkiye'ye geldi! Öncelik verilecek grup puanlama sistemiyle belirlenecek         
09:31
Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı         
09:18
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza kesilecek Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza kesilecek         
09:11
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı! Sağanak yağış geliyor Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı! Sağanak yağış geliyor         
08:17
Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi         
07:27
Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı         
01:07
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı         
00:09
İnsan kafatasında yeni bir organ keşfedildi! İnsan kafatasında yeni bir organ keşfedildi! "Yedek" olarak kullanılabilir         
21:45
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 09:49:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei