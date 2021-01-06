Yusufeli Barajı'nda son 7 metreye girildi - Son Dakika

Yusufeli Barajı'nda son 7 metreye girildi

06.01.2021 10:21
Yusufeli Barajı'nda son 7 metreye girildi, System.String[]

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda çalışmalar sürüyor.

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda çalışmalar sürüyor. Gövde yüksekliği 268 metreye ulaşırken, elektrik üretecek jeneratörler monte edilmeye devam ediyor. Ünite-3'e ait Jeneratör Rotoru sorunsuz bir şekilde yerine indirildi

Artvin'in Yusufeli İlçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında 275 metrelik gövde yüksekliğiyle çift eğrili beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında santral binasında hummalı çalışmalar devam ediyor. Elektrik üretecek jeneratörler monte edilmeye işlemi sürerken, Ünite-3'e ait jeneratör rotoru yerine indirildi.

DÖKÜLEN GÖVDE BETON MİKTARI 3 MİLYON 858 BİN 100 METREKÜP SEVİYESİNE ULAŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Artvin'de Çoruh Nehrine üzerinde devam Yusufeli Barajı ve HES Projesinde Baraj Gövde Betonu dökülmesi çalışmaları devam ediyor. Yusufeli Barajında gövde yüksekliği 268 metreye yükselirken, dökülen gövde beton miktarı 3 milyon 858 bin 100 metreküp seviyesine ulaştı.

Ülkemizin vizyon projelerinden biri olan Yusufeli Barajı ve HES Projesinde elektromekanik teçhizat işlerinin baraj inşaatına paralel olarak yürütülmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Bugüne kadar atölye imalatı olarak tüm ünitelerde 1.faz gömülü parçalar, türbin salyangozu, emme tübü ve türbin çukuru imalatları tamamlanmıştır. Santral 1., 2., ve 3. ünitelerinde emme borusu ve gömülü parçaları, salyangoz ve türbin muhafazaları yerleştirilmiştir. Tüm ünitelerde 2. faz betonu gömülü parçalarının montajları beton dökümü ile koordineli olarak devam etmektedir. Ayrıca Ünite-3 ve Ünite-2 stator parçaları daimi yerlerine alınmıştır" dedi.

Genel Müdür Yıldız, santral binasında her birinin kaldırma kapasiteli 230 ton olan 2 adet tavan vinci kullanılmakta olduğunu, ağır parçaların kaldırılmasında ise tavan vinçlerine 340 ton kaldırma kapasitesi olan Kaldırma Kirişi bağlanarak 2 vinç senkronize olarak çalıştırılmakta olduğunu belirterek "5 Ocak 2021 tarihinde Ünite-3'e ait 203 MVA gücündeki Jeneratöre ait 300 ton ağırlığındaki Rotor iki vincin senkronize olarak çalıştırılmasıyla yerine başarılı olarak indirilmiştir" ifadelerini kullandı.

(Adem Güngör/İHA)

Yusufeli Barajı'nda son 7 metreye girildi
Yusufeli Barajı'nda son 7 metreye girildi
Yusufeli Barajı'nda son 7 metreye girildi
Yusufeli Barajı'nda son 7 metreye girildi
Yusufeli Barajı'nda son 7 metreye girildi
Yusufeli Barajı'nda son 7 metreye girildi

Yusufeli, Enerji, Tarım, HES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı'nda son 7 metreye girildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyor Sokakta "1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var Fabrikadan kalan radyoaktif madde nedeniyle toprağın alev alması vatandaşları tedirgin ediyor CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti Çatı katında asılı halde bulunan genç kızın ailesinden çarpıcı iddia: Kızımı erkek arkadaşı öldürdü Özcan Deniz'in "Feyza evimi gasp etti" diyerek dava açtığı villada yangın çıktı Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı
Koronavirüs aşısıyla ilgili gündem yaratacak iddia: Yaptırmayanlara kamu yasağı geliyor Koronavirüs aşısıyla ilgili gündem yaratacak iddia: Yaptırmayanlara kamu yasağı geliyor         
10:57
Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi         
10:24
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir         
10:05
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Telefona gelen mesaj ortalığı karıştırdı! Kızların sevgili kavgası kamerada Telefona gelen mesaj ortalığı karıştırdı! Kızların sevgili kavgası kamerada         
09:54
Üniversiteli Deniz'in ölümüne dair yürütülen soruşturmada ifadeler ortaya çıktı Üniversiteli Deniz'in ölümüne dair yürütülen soruşturmada ifadeler ortaya çıktı         
09:43
Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor         
09:40
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
"Ben Mehdiyim" diyen kadın canlı yayında ortalığı karıştırdı         
08:23
Yıldız Tilbe'den tartışma yaratacak sözler: Kadınlar doğru erkeği bulamıyor, görücü usulü en güzeli Yıldız Tilbe'den tartışma yaratacak sözler: Kadınlar doğru erkeği bulamıyor, görücü usulü en güzeli         
08:11
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor         
22:38
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 11:22:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yusufeli Barajı'nda son 7 metreye girildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei