Son Dakika Haberleri: Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 139 metreye ulaştı
Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 139 metreye ulaştı

Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 139 metreye ulaştı

32 dakika önce

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı sürdürülen Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliğinin 139 metreye, dökülen gövde beton miktarının ise 1 milyon 840 bin metreküp seviyesine çıktığı bildirildi.

Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 139 metreye ulaştı, System.String[]

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı sürdürülen Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliğinin 139 metreye, dökülen gövde beton miktarının ise 1 milyon 840 bin metreküp seviyesine çıktığı bildirildi.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde baraj gövde betonu dökme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Temelden yüksekliği 275 metre olan barajın, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacağı ifade edildi.

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinin 139 metreye, dökülen gövde beton miktarının da 1 milyon 840 bin metreküp seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, DSİ Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan'ın beraberindeki heyetle, Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaat şantiyesinde incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Yusufeli, Artvin, HES, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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