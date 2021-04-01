Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı - Son Dakika

Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı

01.04.2021 11:19
Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı, System.String[]

Artvin'de Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı.

Artvin'de Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı.

DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar Hidroelektrik Santraller Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yapımı tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatının güncel fotoğraflarına yer verildi.

Yusufeli Barajı'nda gövde beton döküm çalışmasının devam ettiği kaydedilen paylaşımda, 4 milyon metreküp beton dökülmesi planlanan barajın gövde inşaatında 3 milyon 953 bin 655 metreküp betonun döküldüğü ve gövde yüksekliğinin 275 metreye ulaştığı bildirildi.

Toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı ve HES'in ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlaması planlanıyor.

Yusufeli, Türkiye, Artvin, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı - Son Dakika


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