YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY - Son Dakika

YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY

29.04.2021 10:27
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY, System.String[]

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, mayıs sonunda tamamlanacak.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, mayıs sonunda tamamlanacak. Yusufeli Barajı'nın yüklenici firması Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 6,5 yıl dünya hız rekorudur. Ne Çin'de ne Brezilya'da ne de dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük baraj yapılmadı dedi.

Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, mayıs ayı sonunda dökülecek son metreküp betonla 6,5 yıl süren çalışma sonucu tamamlanacak. Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gece gündüz sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

GÖVDE 100 KATLI GÖKDELENE EŞİT

Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa ediliyor. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde bu yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek. Baraj, mayıs ayı sonunda dökülecek son metreküp betonla 6,5 yıl süren çalışma sonucu tamamlanacak.

'6,5 YIL DÜNYA HIZ REKORUDUR'

Yusufeli Barajı'nın, dünyanın 3'üncü en yüksek, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olduğunu kaydeden Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, şunları söyledi

Bu projeye 6 yıl önce başladık, mayıs ayının sonunda bu barajla ilgili son metreküp betonu da dökmüş olacağız. 6,5 yıl bir dünya hız rekorudur. Ne Çin'de ne Brezilya'da ne de dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir baraj yapılamadı. Hem yükseklik hem de yapılış hızı yönünden dünyanın en önemli projelerden biridir. Eskiden bu barajları hep yabancılar yapardı. Türk müteahhitler ancak taşeron olarak çalışırdı. ya betonunu dökerdik ya da tünelini açardık ama bugün bu baraj, Türk mühendislerinin ve çalışanlarının yaptığı bir projedir. Bu projede ortalama 10 bin kişi çalıştı. Ayrıca bu barajla birlikte su altında kalacak tüm yollar, baraj su seviyesinin üzerine taşındı ve 57 kilometre uzunluğunda yollar yapıldı. Yılda 2 milyar kilovat saat enerji üretecek, ortalama senede 3 milyar TL'ye yakın enerji üretmiş olacak. Aynı zamanda yenilebilir enerjiden ne kadar enerji üretirsek, doğal gaz ve kömürü daha az ithal ederiz. Yeşil bir enerji olduğu için atmosferi kirletmiyor, aksine atmosfere katkı sağlayan çok çevreci bir baraj haline gelecek.

YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY
YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY

Yusufeli, Türkiye, Artvin, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY - Son Dakika


Son Dakika

Öğrencisinin Celal Şengör'e sorduğu soru ve Şengör'ün cevabı sosyal medyada gündem oldu Öğrencisinin Celal Şengör'e sorduğu soru ve Şengör'ün cevabı sosyal medyada gündem oldu Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak 17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak? 17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak? Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor
Her şeyi önceden planlamış! Thodex vurguncusunun kaçışında gizemli çift detayı Her şeyi önceden planlamış! Thodex vurguncusunun kaçışında gizemli çift detayı         
10:48
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu         
10:12
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
"Neden yol vermedin" kavgası! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu         
09:34
Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar         
07:51
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı         
07:38
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler         
23:22
Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu         
22:31
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 11:03:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YUSUFELİ BARAJI'NDA SON 1 AY - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement