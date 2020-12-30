Yusufeli Barajı'nda son 10 metre - Son Dakika

Yusufeli Barajı'nda son 10 metre

30.12.2020 08:35
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre, System.String[]

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 10 metre kaldı.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 10 metre kaldı. Su altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde de çalışmalar hız kazandı. İlçeye veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, yeni yerleşim yerinin modern ve iş sahası açıcından daha zengin olmasını bekliyor.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 265 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Barajda şu ana kadar ise 3,85 milyon metreküp beton kullanıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 10 metre kaldı. Baraj sahasında çalışmalar sürerken, yeni yerleşim yerinde de çalışmalar hız kazandı. Su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanan vatandaşlar ise yeni yerleşim yerinin çok modern olmasını istiyor.

'ÇOK GÜZEL OLMASINI UMUT EDİYORUM'Yeni ilçenin güzel olacağını umut ettiğini ifade eden Betül Gülçırak, "Özellikle eğitim anlamında olumlu şeylerin olmasını temenni ediyorum. Okullarıyla, yüksekokullarıyla, meslek liseleriyle yeni ilçenin çok güzel olmasını umut ediyorum" dedi.'MODERN BİR İLÇE OLMASINI İSTİYORUM'Yeni yerleşim yerinin modern olmasını temenni eden Fehmi Ertan, "Yeni yerleşim yerinin göç vermemesini, göç almasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 25 yıllık esnaflık yaptığını söyleyen Ali Küçük, "Güzel bir dairemiz olsun istiyorum. Ayrıca 40 metrekarelik bir dükkan beklentimiz var. İnşallah her şey güzel olur" diye konuştu.'ÇOK SAĞLAM BİNALAR YAPILIYOR'Yeni yerleşim yerine gittiğini ve incelediğini ifade eden Selahattin Özdemir, "Yeni yerin güzel olacağını düşünüyorum. Çok sağlam binalar yapılıyor, hiç ummadığımız şekilde güzel binalar yapılmış. Caddeler geniş olacak, buradaki gibi sorunlarımız olmayacak. Hastane, cami, kamu binaları çok güzel olmuş" dedi.

Esnaf olduğunu söyleyen Hasan Özdemir, "Göç alan, göç vermeyen bir Yusufeli temenni ediyorum. Üniversitesi olan, iş sektörleri olan, gençlerin önünü görebileceği bir ilçe istiyorum" diye konuştu.


Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre
Yusufeli Barajı'nda son 10 metre

Yusufeli, Hisarcık, Türkiye, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yusufeli Barajı'nda son 10 metre - Son Dakika


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