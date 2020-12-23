Yusufeli Barajı'nda son 13 metre - Son Dakika

Yusufeli Barajı'nda son 13 metre

23.12.2020 10:26
Yusufeli Barajı'nda son 13 metre, System.String[]

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 13 metre kaldı.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 13 metre kaldı. Baraj inşaatı kapsamında ise yer altında dev elektrik santral tribünlerinin montajında sona gelindi.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 262 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Barajda şu ana kadar ise 3,85 milyon metreküp beton kullanıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 13 metre kaldı.

DEV İŞ MAKİNELERİ VİNÇLE HAVADAN TAŞINIYORGövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek. Barajın tamamlanması için de çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Şantiye sahasında dev iş makineleri için özel bir sistem kuruldu. Yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemiyle tonluk iş makineleri, havadan taşınıyor.SANTRAL TÜRBİNLERİ MONTE EDİLİYOR

Yusufeli Barajı'nda bir yanda gövde inşaatı tamamlanırken diğer yanda ise elektrik enerjisinin üretileceği yer altı tünellerinde çalışma yürütülüyor. Yer altı sahasında dev elektrik santral türbinlerinin montajında ise sona gelindi. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Yusufeli Barajı ile yaklaşık 750 bin nüfuslu bir kentin yıllık enerji ihtiyacı karşılanmış olacak.


Yusufeli Barajı'nda son 13 metre
Yusufeli Barajı'nda son 13 metre
Yusufeli Barajı'nda son 13 metre
Yusufeli Barajı'nda son 13 metre
Yusufeli Barajı'nda son 13 metre
Yusufeli Barajı'nda son 13 metre
Yusufeli Barajı'nda son 13 metre
Yusufeli Barajı'nda son 13 metre

Yusufeli, Türkiye, Artvin, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı'nda son 13 metre - Son Dakika Ekonomi


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