Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi - Son Dakika

Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nın yapımında yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek, "275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildi.

Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nın yapımında yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek, "275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildi." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Yusufeli Barajı'nın yapım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Pakdemirli, "Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı. Baraj genelinde şu an için yaklaşık yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandı. 275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildi." değerlendirmesinde bulundu.

18 ay içinde 4 milyon metreküplük gövde betonunun 2 milyon 300 bin metreküplük kısmının dökülerek yaklaşık yüzde 58 gerçekleşme sağlandığına dikkati çeken Pakdemirli, "Bu kategoride bir rekora imza atıldı. Yapılan programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor." bilgisini paylaştı.

"650 bin kişiye elektrik sağlayacak"

Barajın tamamlanarak işletmeye alınmasıyla üretilecek enerjinin 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES tesisinin toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Yusufeli Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle milli bütçeye yıllık 1 milyar 200 milyon lira katkıda bulunacak. Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının da ekonomik ömürlerini uzatacak barajın, kendisini 7 senede amorti etmesi bekleniyor."

Bekir Pakdemirli, Yusufeli, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savaş mağduru ailelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım eli
2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı: Salı gününe dikkat Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:17:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]