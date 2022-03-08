Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor

08.03.2022 12:56
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor

Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajının su tutma işlemi başlaması için hazırlıklar son hız devem ediyor.

Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajının su tutma işlemi başlaması için hazırlıklar son hız devem ediyor.

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleşmesi için çalışmalar sona gelindi.

Çoruh Nehri üzerinde, 275 metre gövde yüksekliği tamamlanan barajda su tutma işlemi gerçekleşmesi için yoğun mesai harcanıyor. DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce edinilen bilgiye göre, gövde enjeksiyon çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzde 96 seviye gelindi. Gövde dolu savak hidro-mekanik imalatları ve dip savak vana odası inşaat çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

DSİ 26. Bölge tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gövde dolusavak hidromekanik imalatları ve dipsavak vana odası inşaat çalışmaları sürdürülmektedir. Tünelli dolusavak kaplama betonu tamamlanmış olup giriş; çıkış ve havalandırıcı bölgesinde çalışmalar devam etmektedir. Santral binasında idari ve ünite bloklarında mimari işler, trifükatör bölgesinde tıkaç çalışmaları devam etmektedir. Mansap düzenlemesi su altı kazı çalışmalarında yüzde 55 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yusufeli Barajının temelden yüksekliği 275 m olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkemizin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajıdır. Tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon."

(Adem Güngör/İHA)

Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor
Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor

YORUMLAR
500
Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışmalar sürüyor Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışmalar sürüyor SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ, 5 AYDA TAŞINACAK SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ, 5 AYDA TAŞINACAK

Yusufeli Barajı, Yusufeli, Artvin, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
13:33 Destan yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?
13:28 Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanından tepki toplayan hareket! Şikayetlerini söyleyen öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan?
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 14:05:42. #1.11#
SON DAKİKA: Yusufeli Barajı'nda su tutma hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement