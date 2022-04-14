Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı - Son Dakika
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Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı

14.04.2022 13:00
Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak mevcut kara yolu yerine bölgede kara yolu ulaşımını sağlayacak 3 kesimden oluşan toplam 69 kilometre uzunluğundaki yolların yapımı tamamlandı.

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak mevcut kara yolu yerine bölgede kara yolu ulaşımını sağlayacak 3 kesimden oluşan toplam 69 kilometre uzunluğundaki yolların yapımı tamamlandı. Yusufeli Barajı relokasyon yollarının 56,7 kilometrelik kesimi 39 tünel ile geçilerek, doğal güzellik korunmuş oldu.

Artvin'in 70 kilometre güneybatısında Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı su tutmaya başladı. Bölgede baraj suları altında kalacak mevcut kara yolu yerine ulaşımı sağlayacak Yusufeli Barajı relokasyon yolları projelendirildi. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki relokasyon yollarının 56,7 kilometrelik kesimi 39 tünel ile geçilerek, Artvin'in eşsiz doğasının korunması sağlandı. Tünel kazı destekleme çalışmalarının tamamı bitirilirken, beton kaplamasında yüzde 100'lük ilerleme sağlandı. 17 köprü, 9 köprülü kavşak da yer alan proje bir viyadükte devam eden çalışma dışında tamamen bitirildi.

3 KISIMDAN OLUŞUYOR

3 kesimden oluşan projenin, 23,6 kilometre uzunluğundaki 1'inci kısmında 20,6 kilometre uzunluğunda 15 tek tüp tünel, 1,2 kilometre uzunluğunda 9 köprü, 40 kutu menfez ve tünel çıkışlarında 3 adet farklı seviyeli kavşak yer alıyor. 28,5 kilometrelik 2'nci kısımda ise 23,8 kilometre uzunluğunda 17 tek tüp tünel, 494 metre uzunluğunda 6 köprü, 25 kutu menfez ve 2 adet farklı seviyeli 3 adet hemzemin olmak üzere toplam 5 kavşak bulunuyor. 14,9 kilometrelik 3'üncü kısımda da 12,3 kilometre uzunluğunda 7 tek tüp tünel, toplam 83 metre uzunluğunda 2 köprü, 22 kutu menfez ve tünel çıkışlarında 4 adet farklı seviyeli kavşak bulunuyor.

TEKKALE VİYADÜĞÜ HAZİRAN'DA TRAFİĞE AÇILACAK

Proje kapsamındaki 345 metrelik Yusufeli Baraj Viyadüğü, 530 metrelik Şilenkar Viyadüğü, 628 metrelik Tekkale Viyadüğü ve 685 metrelik Yusufeli Merkez Viyadüğü olmak üzere toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 viyadük, zorlu arazi koşulları, derin vadi yapısı ve büyük köprü açıklıklarından dolayı özel tasarım teknikleriyle projelendirildi. 628 metrelik uzunluğu olan Tekkale Viyadüğü'nün 5 açıklığa sahip en yüksek ayağı 144 metreye ulaşırken köprünün üst yapı genişliği 14,5 metre olarak hayata geçirildi. Dengeli konsol yöntemiyle yapılan Tekkale Viyadüğü'nde orta ayakların yükseklikleri 28 metre, 141 metre, 144 metre ve 64 metre olarak yapılırken, 16 Aralık 2021 tarihinde tüm imalatları üst yapı seviyesinde tamamlandı. Tekkale Viyadüğü'nün 2022 Haziran ayı içerisinde güzergah ile birlikte trafiğe açılması hedefleniyor.

DİĞER VİYADÜKLERİN DURUMU

12 Ekim 2021'de ulaşıma açılan 345 metre uzunluğundaki Yusufeli Baraj Viyadüğü'nün 3 açıklığa sahip en yüksek ayağı 72 metreye ulaştı. 4 Eylül 2021'de hizmete giren 530 metre uzunluğundaki Şilenkar Viyadüğü'nde ise orta ayakların yükseklikleri 97 metre, 135 metre ve 84 metre olarak gerçekleşti. 9 açıklığa sahip ve en yüksek ayağı 147 metreye ulaşan 685 metre uzunluğundaki Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün köprü üst yapı genişliği 16,5 metre. Viyadüğün diğer orta ayaklarının yükseklikleri ise 21,14 metre, 89,79 metre, 136,96 metre, 147,13 metre, 142,05 metre, 133,47 metre, 100,63 metre ve 45,80 metre oldu. A1 ve P1 ayakları dışındaki tüm ayakların imalatları tabliye seviyesinde tamamlanırken, çalışmaların Yusufeli Barajı'nın su tutma programından bağımsız hale getirildiği ve tabliye çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Öte yandan tamamlanan yollar, tüneller ve viyadükler dron ile havadan görüntülendi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı
Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı
Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı
Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı
Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı
Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı
Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı
Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı - Son Dakika
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