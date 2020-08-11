Yusufeli Barajı'nın tamamlanması için son 50 metre - Son Dakika

Yusufeli Barajı'nın tamamlanması için son 50 metre

Yusufeli Barajı'nın tamamlanması için son 50 metre kaldı.

Yusufeli Barajı'nın tamamlanması için son 50 metre, System.String[]

Yusufeli Barajı'nın tamamlanması için son 50 metre kaldı. 225 metre gövde yüksekliğine ulaşan Baraj bittiğinde Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin vizyon projelerinden Yusufeli Barajı, yapımı tamamlandığında 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın 3'üncü yüksek barajı olacak. İnşaat çalışmaları yoğun şekilde devam eden barajın kurulu gücü 558 megavatı ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovat saati bulacak. Santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam eden Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla, bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacağı bildirildi. Proje sayesinde yaklaşık 2.5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanacak.

Açıklamada DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Yusufeli Barajı'na 3 milyon 400 bin metreküp beton dökülerek, gövde betonunda yüzde 85 gerçekleşme sağlandı. Barajımız 225 metre yüksekliğe ulaşmış olup, son 50 metre kaldı. Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısadır. Barajın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğindedir" bilgisini verdi.

Günlük kullanılan betonla 200 konut yapılabilir

İnşaatta günlük maksimum 7 bin 850 metreküp gövde betonu dökülerek rekor seviyeye ulaşıldığı bilgisini veren Kaya Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu miktar bin mikser betona eşdeğer olup, bu miktar betonla 200 konut yapılabilir. Barajın gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp betonla Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol inşa edilebilir. Bu betonla her biri 120 metrekare 5 katlı 10 bin konut yapılabilir."

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yusufeli Barajı'nın üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacağına ifade ederek, "Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri'nin getireceği rusubatı da önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasını sağlayacak, Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacak" bilgisini verdi. - ANKARA

Eyfel Kulesi, Kaya Yıldız, Yusufeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 11:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yusufeli Barajı'nın tamamlanması için son 50 metre - Son Dakika
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