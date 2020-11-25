Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 21 metre kaldı - Son Dakika

Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 21 metre kaldı

25.11.2020 15:11
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 21 metre kaldı, System.String[]

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğine ulaşacak olan Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 21 metre kaldı.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve  tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğine ulaşacak olan Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 21 metre kaldı. Yusufeli Barajı çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak. Barajın yapımı tamamlandığında 558 megavat kurulu güce sahip hidroelektrik santrali ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 254 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 21 metre kaldı.

ARTVİN'DEN EDİRNE'YE YOL YAPILACAK KADAR BETON DÖKÜLECEKBaraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek. 143 BARAJ PLANLANIYOR

Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki memba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında ana kolda 10, yan kollarda ise 7 baraj planlandı. Bu projelerden ana kolda 4 baraj projesi işletmeye alındı. Ana kolda 1 barajın inşaatı sürerken, 3 barajda da planlama aşamasına gelindi. Yan kollarda ise 1 barajın inşaat halinde, 5 barajın ise planlama aşamasında olduğu öğrenildi. Çoruh Havzası'nda yan kollar ile birlikte inşa edilecek 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigawatt elektrik üretimine ulaşılacak.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 21 metre kaldı - Son Dakika


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