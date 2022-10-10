Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık - Son Dakika
Üye Girişi

Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık

10.10.2022 16:20

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan baraj ve konut projesi hakkında konuştu. Baraj nedeni ile sular altında kalacak Yusufeli ilçesinden bahseden Bakan Kurum, "Türkiye'nin en büyük iskan projesinde sona geldik. Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçemizi yeni yerine taşımaya başladık. Yeni Yusufeli'ni biz çok beğendik" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Artvin'in Yusufeli ilçesini yeni yerine taşımaya başladıklarını belirtti.Bakan Kurum, "TOKİ'mizle inşasını yaptık. Ve Türkiye'nin en büyük iskan projesinde sona geldik. Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçemizi yeni yerine taşımaya başladık. Yeni Yusufeli'ni biz çok beğendik" dedi.

2 BİN 698 KONUT VE 321 İŞ YERİ HAK SAHİBİNİ BULUYOR

Yusufeli ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projelendirildi.

26 Şubat 2013 yılında temeli atılan Çoruh Nehri'nin üzerine 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise "çift eğrilikte ince kemer baraj tipi"kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatını tamamladı. Baraj inşaatı ile birlikte ilçe merkezi ile köylerde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeriyle 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak. Bu kapsamda bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren

Yusufeli'nde yeni yerleşim yerinde 4 etap halinde sürdürülen alt ve üst yapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamladı. 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2 katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi inşa edildi. Yusufeli'nde alt ve üst yapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan 2 etap taşınmaya hazır hale getirildi. Yeni yerleşim yerinde 2 bin 698 konut 321 iş yeri 22 arsa için hak sahibi bulunuyor.

YAKLAŞIK 800 BİN METREKARELİK İNŞAAT ALANINDA ÇALIŞILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Aslan, "Bakanlığımız, TOKİ Başkanlığımız, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ve Artvin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz olarak, bu çalışmada görevlerimiz ve katkılarımız oldu. Bakanımız Sayın Murat Kurum'un himayelerinde yenilenen yerleşim yeri TOKİ Başkanlığınca, yaklaşık 800 bin metrekare bir inşaat alanında gerçekleştirildi. Konutlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, kamu binalarıyla, ticari üniteleriyle, köy yapılarıyla, kırsal konutları ile birlikte bu yapım süreçleri gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Aslan, Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine taşınma sürecine geçildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Taşınma sürecinde 1'inci ve 3'üncü etap dediğimiz bölgelerimizin tamamı tamamlandı. Bütün enerji verileri de sağlandı ve bu bölgede taşınma süreci başladı. 2'nci ve 4'üncü bölgede ise taşınmaya engel bir durum olmamakla beraber vatandaşımızın bütün hassasiyetlerini göz önüne alarak, peyzajı ile yeşili ile tam anlamıyla bitmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Valiliğimiz bünyesinde, yaklaşık 6 haftadır kesintisiz koordinasyon gerçekleştiriyoruz. 6 haftada planladığımız takvime uyduk. 1 ve 3'üncü bölgede şu anda 70'e yakın vatandaş ve birkaç esnafın taşınma sürecini başlattı. Taşınması gereken 7 tane köy vardı. Burada 1 köy tamamı ile taşındı. Diğer köylerin de taşınma süreci devam ediyor."

KONUTLAR YÖRESEL MİMARİYE UYGUN YAPILDI

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde yapılan konutların yatay mimariye uygun olduğunu vurgulayan Aslan, "TOKİ Başkanlığımızca yapımı gerçekleştirilen yöresel mimariye uygun, güvenli ve çevre dostu yapılara vatandaşlar taşınmış olacak. Kamu binalarının taşınma süreci 2 hafta önce başladı. Şu anda tamamlanmak üzere artık okullarımızın taşınma süreci planlanmaya başladı ve kamu binalarımız da kesintisiz hizmet veriyor." dedi.

YORUMLAR
500
Bakan Kurum: 'Türkiye'nin en büyük iskan projesinde sona gelindi' Bakan Kurum: 'Türkiye'nin en büyük iskan projesinde sona gelindi' Bakan Kurum: 'Sosyal konut projemize 185 bin Ankaralı başvuru yaptı' Bakan Kurum: 'Sosyal konut projemize 185 bin Ankaralı başvuru yaptı'

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Yusufeli, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:43 Türkiye'de kar yağışı ne zaman başlayacak? Hava tahmin uzmanı tarih verip uyardı
16:35 Taze baba Murat Yıldırım, kızı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
16:31 Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı
16:20 Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık
16:17 Safran hasadı başladı! Hücre yenileme etkisi olan bitkinin kilosu 100 bin TL'ye satılıyor
16:14 Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum
15:58 Mahkeme, 5 yaşındaki Eymen'i işkence ederek öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 17:46:23. #1.11#
SON DAKİKA: Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement