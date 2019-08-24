Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı
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Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:35
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