Son Dakika Haberleri: Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı
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Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı

41 dakika önce

Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, System.String[]

Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı, Yusufeli, HES, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:35 
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