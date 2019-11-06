Yusufeli Barajı ve Yusufeli yeni yerleşim yeri değerlendirme toplantısı

Artvin'de Yusufeli ilçesinde inşası devam etmekte olan Yusufeli Barajı ve HES projesi ile Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri inşasıyla ilgili genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Yusufeli Belediyesi toplantı salonunda yapılan toplantıda, tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile sınıfında Türkiye'nin en yüksek dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olma özelliğini taşıyan Yusufeli Barajı ve HES projesi ile Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yeri inşasındaki son durum ve yapılacaklar konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak Türkiye'nin prestij projeleri arasında gösterilen projelere ilişkin sunum yaparken, bundan sonra yapılacak işler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

-Yeni yerleşim alanı mevcut ilçeden 2 kat büyük

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi sebebiyle baraj gölü altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin Yansıtıcılar ve Sakut Deresi Mevkisinde yeniden göl manzaralı, modern bir şehir olarak 3 bölge halinde inşa edildiğini söyledi.



Alt yapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamladığını, üst yapı çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Doruk, Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşim alanının 750 dekar olup, yeni yerleşim yerinde bu alanın bin 535 dekar olarak iki katına çıkartıldığını vurguladı.

-3 bin 78 kişi hak sahibi olarak devlet eliyle iskan edilecek

Yeni yerleşim yerinde toplam 17 milyon metreküp kazı yapıldığını kaydeden Doruk, Yusufeli İlçe merkezinde 2 bin 597, Çevreli, Tekkale ve İşhan köylerinde 481, toplamada da 3 bin 78 kişinin hak sahibi olarak devlet eliyle iskan edileceğini dile getirdi.

Yusufeli Barajı ve HES Projesinin göl alanından 1 ilçe merkezi ve 19 köyün etkilendiğini kaydeden Doruk, "Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında kamulaştırmaya konu toplam 19 köy ve bir ilçe merkezi yer almakta olup, kamulaştırılacak 8 bin 640 dekar alanda toplam 14 bin 433 adet parsel bulunmaktadır. Proje genelinde alan bazında yüzde 72 gerçekleşme sağlandı" dedi.



-Yusufeli Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 71

Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Doruk, baraj gövdesine bugüne kadar 1 milyon 950 bin metreküp gövde betonu döküldüğünü ve yüksekliğin 145 metreye ulaştığını ifade etti.

Yusufeli Barajı ve HES projesinde yaklaşık yüzde 71 fiziki gerçekleşme sağlandığını kaydeden Vali Doruk, yeraltı santral binasında elektro-mekanik parçaların montaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Toplantıya, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak ve ilgili kurum müdürleri katıldı.