Son Dakika Haberleri: Yusufeli'de Ak Parti farkı açıyor: Hozat ve Keskin sonuçları bekleniyor
Son Dakika Dünya Haber

Yusufeli'de Ak Parti farkı açıyor: Hozat ve Keskin sonuçları bekleniyor

36 dakika önce

31 Mart Seçimleri'nin iptali sonrası 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidilen Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçimlerde oy verme işlemleri sona erdi.

Yusufeli'de Ak Parti farkı açıyor: Hozat ve Keskin sonuçları bekleniyor, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği 7 seçim bölgesi olan Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçimlerde oy verme işlemleri sona erdi.

Oy verme işleminin tamamlandığı ilk yer olan Artvin Yusufeli'de 20 sandıktan 16'sı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ak Parti 200'den fazla oy farkıyla yarışı önde götürüyor. Yusufeli'de aradaki farkın kapanmayacağı ve Ak Parti'nin kazanması bekleniyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, Keskin ilçesinde yapılan seçimi de AKP'nin adayı Dede Yıldırım kazandı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:53 
Denizli, Adıyaman, Keskin, Yusufeli, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 ilçe ve bir beldede halk yeniden sandık başında! Keskin'de kavga çıktı Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor Yenilenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi Son Dakika! 3 ilçe ve 1 beldede seçmen yeniden sandığa gitti! İşte sonuçlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 19:29:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yusufeli'de Ak Parti farkı açıyor: Hozat ve Keskin sonuçları bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]