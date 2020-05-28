Yusufeli'de çeşitli noktalara sokak hayvanları için beslenme odakları yerleştirildi - Son Dakika

Yusufeli Belediyesince, ilçe merkezi ve mahallelere sokak hayvanları için beslenme odakları yerleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Toprak, yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirtti.

Sokak hayvanları için 9 beslenme odağı yaptırıldığını ifade eden Toprak, bunların önceden tespit edilen yerlere yerleştirildiğini vurguladı.

Toprak, "kaplar bizden, sevgi hepimizden" sloganıyla hayvanseverler ve Gençlik Meclisi üyelerinin desteği ile sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.