Yusufeli'de halk eğitim merkezinde maske üretiliyor - Son Dakika

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde bulunan halk eğitim merkezinde, sağlık personeli ve güvenlik güçleri için maske üretimine başlandı.

Yusufeli Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan usta öğreticiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında gönüllü olarak maske üretimine başladı. Sağlık personeli ve güvenlik güçleri için haftada bin adet maske üretimi yapmayı hedefleyen usta öğreticiler, ilerleyen zamanlarda üretilen maskeleri vatandaşlara da hediye etmeyi planlıyor.

'GEREKİRSE EVDE DE MASKE ÜRETECEĞİZ'