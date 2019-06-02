Yusufeli'de oy verme işlemi başladı (2)
33 dakika önce
SANDIKLAR AÇILIP SAYIMA BAŞLANDIArtvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilip yenilenen belediye başkanlığı seçiminde saat 17.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:01 Kaynak: DHA
SANDIKLAR AÇILIP SAYIMA BAŞLANDI
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilip yenilenen belediye başkanlığı seçiminde saat 17.00'da tamamlanan oy verme işlemininin ardından sandıklar açılarak sayım işlemine başlandı.
3 ilçe ve bir beldede halk yeniden sandık başında! Keskin'de kavga çıktı
Yenilenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi
Mazbatası elinden alınan eşinin yerine seçime girdi, oyları artırarak muhtar seçildi
Yenilenen muhtarlık seçiminde oylar eşit çıkınca kazanan kura ile belirlendi