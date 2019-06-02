Son Dakika Haberleri: Yusufeli'de oy verme işlemi başladı (2)
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Yusufeli'de oy verme işlemi başladı (2)

33 dakika önce

SANDIKLAR AÇILIP SAYIMA BAŞLANDIArtvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilip yenilenen belediye başkanlığı seçiminde saat 17.

Yusufeli'de oy verme işlemi başladı (2), System.String[]

SANDIKLAR AÇILIP SAYIMA BAŞLANDI
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilip yenilenen belediye başkanlığı seçiminde saat 17.00'da tamamlanan oy verme işlemininin ardından sandıklar açılarak  sayım işlemine başlandı. 


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:01 Kaynak: DHA
Yüksek Seçim Kurulu, Yusufeli, Güncel
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