Yusufeli'de şiddetli yağış - Yusufeli Barajı şantiyesi (3) - Son Dakika

Yusufeli'de şiddetli yağış - Yusufeli Barajı şantiyesi (3)

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin- Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı.

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İlçede akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum kara yolunu kapattı.

Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, kara yolundaki iki tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.

Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak bölgeye araç girişine izin vermiyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı.

Yusufeli, Erzurum, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 23:24 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yusufeli'de şiddetli yağış - Yusufeli Barajı şantiyesi (3) - Son Dakika
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