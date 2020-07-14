Yusufeli'de toprak altında kalan araçtan cansız bedenleri çıkarılan aynı aileden 3 kişi Demirkent... - Son Dakika

Yusufeli'de toprak altında kalan araçtan cansız bedenleri çıkarılan aynı aileden 3 kişi Demirkent...
Yusufeli'de toprak altında kalan araçtan cansız bedenleri çıkarılan aynı aileden 3 kişi Demirkent Köyü'nde toprağa verildiSÖNMEZ ÇİFTİ VE OĞULLARI TOPRAĞA VERİLDİArtvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan ve cansız bedenleri bulunan Mustafa (53) Sönmez, eşi Müşerref (49)...
Yusufeli'de toprak altında kalan araçtan cansız bedenleri çıkarılan aynı aileden 3 kişi Demirkent Köyü'nde toprağa verildi
SÖNMEZ ÇİFTİ VE OĞULLARI TOPRAĞA VERİLDİ
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan ve cansız bedenleri bulunan Mustafa (53) Sönmez, eşi Müşerref (49) ve oğlu Salih (16), son yolculuklarına uğurlandı. Demirkent köyünde kılınan cenaze namazının ardından Sönmaz ailesi gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Artvin İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Sönmaz ailesi katıldı. Bakan Soylu, annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Fatmanur Sönmez'e taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:24 Kaynak: DHA
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