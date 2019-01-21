Son Dakika Haberleri: Yusufeli'de Tünel Çalışmasında Üzerine Kaya Düşen 2 İşçi Yaralandı

Yusufeli'de Tünel Çalışmasında Üzerine Kaya Düşen 2 İşçi Yaralandı

1 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel çalışması sırasında üzerlerine kaya parçaları düşen 2 işçi yaralandı.

Yusufeli'de Tünel Çalışmasında Üzerine Kaya Düşen 2 İşçi Yaralandı, System.String[]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel çalışması sırasında üzerlerine kaya parçaları düşen 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden T29 Tüneli'nde kazı çalışmaları sırasında kaya parçalarının düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Artvin- Erzurum karayolunun 90. kilometresindeki T29 Tüneli'nde çalışma yapan Mustafa Akçan ve Okan Yılmaz isimli işçilerin üzerine kaya parçaları düştü. Şantiyede çalışan diğer işçilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin devam edildiği belirtildi. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:36 Kaynak: İHA

Erzurum, Artvin, Yusufeli, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Japonya, Binlerce Yabancı İşçi Alımı Yapacağını Duyurdu Eğlence Maksadıyla İş Arkadaşlarını Forkliftle Taşıyan Operatöre Yargıtay'dan Kötü Haber

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 21:04:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yusufeli'de Tünel Çalışmasında Üzerine Kaya Düşen 2 İşçi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]