Yusufeli'de Tünel Çalışmasında Üzerine Kaya Düşen 2 İşçi Yaralandı
1 saat önce
Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel çalışması sırasında üzerlerine kaya parçaları düşen 2 işçi yaralandı.
Artvin
'in Yusufeli
ilçesinde tünel çalışması sırasında üzerlerine kaya parçaları düşen 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden T29 Tüneli'nde kazı çalışmaları sırasında kaya parçalarının düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Artvin- Erzurum
karayolunun 90. kilometresindeki T29 Tüneli'nde çalışma yapan Mustafa Akçan ve Okan Yılmaz
isimli işçilerin üzerine kaya parçaları düştü. Şantiyede çalışan diğer işçilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin devam edildiği belirtildi. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:36 Kaynak: İHA
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