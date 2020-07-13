Yusufeli ilçesinde sel ve heyelanda araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişiden birinin... - Son Dakika

Yusufeli ilçesinde sel ve heyelanda araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişiden birinin...

-Ekiplerin arama çalışmaları Artvin'in Yusufeli ilçesinde sel ve heyelanda araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedeni, araçtan çıkarıldı.

-Ekiplerin arama çalışmaları Artvin'in Yusufeli ilçesinde sel ve heyelanda araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedeni, araçtan çıkarıldı.

Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:48 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yusufeli ilçesinde sel ve heyelanda araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişiden birinin... - Son Dakika
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Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
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18:57
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
18:53
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
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17:41
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17:27
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