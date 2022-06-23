Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma süreci temmuzda başlayacak - Son Dakika
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Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma süreci temmuzda başlayacak

23.06.2022 17:21
Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma süreci temmuzda başlayacak

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı ve HES inşaatı nedeniyle sular altında kalacak mevcut Yusufeli ilçe merkezi ve köylerinin yeni yerleşim yerlerine taşınma sürecinin temmuz ayında başlayacağını bildirdi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı ve HES inşaatı nedeniyle sular altında kalacak mevcut Yusufeli ilçe merkezi ve köylerinin yeni yerleşim yerlerine taşınma sürecinin temmuz ayında başlayacağını bildirdi.

Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli Barajı ve HES ile Yusufeli yeni yerleşim yerine ilişkin DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Doruk'un başkanlığındaki toplantıda, inşaatlardaki son durum ile yeni yerleşim yerine taşınma sürecine ilişkin planlamalar konuşuldu.

Vali Doruk, yeni yerleşim yeri inşaatında sona yaklaşıldığını ve son düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı Yusufeli Barajı ve HES inşaatının tamamlandığını belirten Doruk, şöyle konuştu:

"Milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES, su tutmaya hazır. Yusufeli Barajı ve HES inşaatı nedeniyle sular altında kalacak mevcut Yusufeli ilçe merkezi ve köylerinin yeni yerleşim yerlerine taşınma süreci temmuz ayı içinde başlayacak. Vatandaşlarımızın yeni yerleşim yerine sorunsuz bir şekilde en kısa sürede yerleşmelerini arzuluyoruz. Amacımız hiçbir hak sahibi vatandaşımızı mağdur etmemektir."

Toplantıya, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Dereci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Katip Çiçek, Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, Türk Telekom İl Müdürü Orhan Ağdemir, Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu, Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ Müdür Vekili Mustafa Yıldırım ve Yusufeli İşhan köyü Muhtarı Nusrat Koç katıldı.

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Kaynak: AA

Yusufeli Barajı, Yusufeli, Artvin, HES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma süreci temmuzda başlayacak - Son Dakika

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