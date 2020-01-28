Yusufeli Kaymakamı Özdemir, yaşlı konuk evindeki yaşlılarla bir araya geldi - Son Dakika

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, ilçedeki yaşlı konuk evini ziyaret etti.

Yaşlı konuk evinde kalan yaşlılarla bir süre sohbet eden Özdemir ve Aytekin, yaşlıların istek ve taleplerini dinleyerek gerekenlerin yapılması talimatını verdi.

Kaymakam Özdemir, ilçede 2016'da hizmete giren yaşlı konuk evinde, bakacak kimsesi olmayan yaşlıların aile şefkatiyle tüm ihtiyaçlarının karşılanarak huzurlu bir yaşam sürmelerinin sağlandığını belirterek, soğuk kış aylarında yaşlıların mağduriyetlerini ortadan kaldırmak, onlara daha güvenli, daha sağlıklı ortam sunmak adına hizmet veren konuk evinde, yaşları 60'ın üzerinde 4'ü kadın 18 kişinin 1 Kasım-30 Nisan tarihleri arasında ikamet ettiğini söyledi.

İlçede 4 yıldır hizmet veren konuk evinin onlarca kimsesiz yaşlıya sıcak yuva olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Kaymakamlığımız da bu projenin bir parçası. Burada çok güzel bir hizmet veriliyor. Yaşlılarımızı gülerken gördük. Hizmetin kalitesini insanların mutluluğundan anlayabiliriz. Projenin yeni yerleşim yerinde de devam etmesini istiyoruz. Kısmi zamanlı değil 12 ay hizmet veren bir konuk evimiz inşallah yeni yerleşim yerinde olur. Kaymakamlık ve belediye olarak vatandaşlarımızın her türlü dertlerini çözmek için buradayız."

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de ilçenin sürekli göç veren ve yaşlı nüfusa sahip bir yerleşim yeri olduğunu belirtti.

Aytekin, "Özellikle köylerimizden büyük şehirlere yoğun bir göç yaşanmakta. Bunun en büyük yansıması da yaşlılarımıza oluyor. Yaşlılarımız Yusufeli'ni, köylerini bırakıp büyük şehirlere gidemiyorlar. Gitseler bile orada yaşayamayıp geri geliyorlar. Biz de köylerimizde yalnız kalan yaşlılarımızı zorlu kış aylarında burada misafir ediyoruz." dedi.