Yusufeli'nde 2 katlı ev yandı
6 saat önce
ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Balcılı köyündeki 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:45 Kaynak: DHA
ARTVİN'in Yusufeli
ilçesine bağlı Balcılı köyündeki 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü. Alevlerin sardığı evde hasar oluştu.
Yusufeli'nin Balcılı köyünde, İbrahim Pehlivan
'a ait 2 katlı evde, akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
- Artvin
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