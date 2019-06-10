Son Dakika Haberleri: Yusufeli'nde 2 katlı ev yandı
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Yusufeli'nde 2 katlı ev yandı

6 saat önce

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Balcılı köyündeki 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü.

Yusufeli'nde 2 katlı ev yandı, System.String[]
ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Balcılı köyündeki 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü. Alevlerin sardığı evde hasar oluştu. 
Yusufeli'nin Balcılı köyünde, İbrahim Pehlivan'a ait 2 katlı evde, akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


- Artvin
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:45 Kaynak: DHA
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