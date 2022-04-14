YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika
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YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

14.04.2022 14:59

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Ormandibi köyünde akşam saatlerinde Bahri ve Şükrü Kurt'a ait 2 katlı evin bacasında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı taş evde kalanlar dışarı çıkıp, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

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Nallıhan'da emniyet mensuplarına yangın eğitimi verildi Nallıhan'da emniyet mensuplarına yangın eğitimi verildi İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE GALERİDE PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE GALERİDE PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI

Ormandibi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika


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