Yusufeli'nde ahşap evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı (3) - Son Dakika

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde, müstakil evde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı 35 ev, yanarak kullanılamaz hale geldi. Evi yanan Ali Korkmaz, mahalledeki 35'e yakın evin yandığını belirterek, mağdur olduklarını söyledi.
Mahalleli olarak mağdur olduklarını dile getiren Mustafa Gülmez ise "Yaklaşık 35 ev, ahırıyla birlikte yandı. Çok şükür can kaybımız yok ama bir dana telef olmuş. Mahalleli olarak kalacak yerimiz yok, yardım bekliyoruz" diye konuştu.