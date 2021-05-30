Yusufeli'nde baraj suları altında kalacak mezarlar taşınacak - Son Dakika

Artvin'de, Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçe merkezindeki mezarların yeni yerleşim yerine nakil işleminin DSİ tarafından yapılacağı bildirildi.

Yusufeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın su tutmasıyla mevcut ilçe merkezinin tamamının baraj rezervuar alanı içinde kalacağı belirtildi.

İlçe merkezinde sular altında kalacak mezarların, yapımı devam eden yeni yerleşim yerinde belirlenen mezarlığa taşınması işleminin DSİ tarafından gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, taşınacak mezarların, önceki yıllarda Yusufeli Belediyesince yürütülen çalışmayla tespit edilerek numaralandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tespit çalışması sırasında mezar taşı bulunmayan birçok isimsiz mezara da rastlanıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İsimleri tespit edilen mezarlar Yusufeli Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemine işlenerek kayıt altına alındı. Ancak numaralandırılan ve kime ait olduğu belirlenemeyen birçok mezarın sisteme kayıtları yapılamadı. İsmi belirlenemeyen mezarlıkların taşıma işlemi yapılamayacaktır. Vatandaşlarımızın kendilerine ait mezarları komisyon aracılığıyla tespit ettirmelerini ve haziran ayı içerisinde Yusufeli Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemine isimsiz mezarlarının kayıtlarını yaptırmalarını önemle rica ediyoruz."