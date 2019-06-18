Son Dakika Haberleri: Yusufeli'nde çıkan yangında bir kişi öldü
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Yusufeli'nde çıkan yangında bir kişi öldü

13 dakika önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yusufeli'nde çıkan yangında bir kişi öldü, System.String[]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Dokumacılar Köyü Musagil Mahallesi'nde bir evde başlayan yangın, çevredeki evlere de sıçrayarak kısa sürede büyüdü.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye, Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri ve Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında, 81 yaşındaki Mithat Temiz hayatını kaybetti.
Bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:12 Kaynak: AA
Artvin, Yusufeli, Güncel
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