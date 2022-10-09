YUSUFELİ'NDE DOLU VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Sokak ve caddeler göle döndü, bazı araçlara çamura saplandı.

Yusufeli'de öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taştı, ilçe merkezi ile yeni yerleşim yerlerinde su baskınları oluştu. Sokak ve caddeler de göle dönüp, çamurla kaplandı. Bazı araçlar çamura saplandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipler, sokak ve caddeler temizlik çalışması başlattı. (DHA)