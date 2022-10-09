YUSUFELİ'NDE DOLU VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

YUSUFELİ'NDE DOLU VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

09.10.2022 16:34

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Sokak ve caddeler göle döndü, bazı araçlara çamura saplandı.

Yusufeli'de öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taştı, ilçe merkezi ile yeni yerleşim yerlerinde su baskınları oluştu. Sokak ve caddeler de göle dönüp, çamurla kaplandı. Bazı araçlar çamura saplandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipler, sokak ve caddeler temizlik çalışması başlattı. (DHA)

YORUMLAR
500
Tayland'da bir kentin neredeyse tamamı sular altına kaldı Tayland'da bir kentin neredeyse tamamı sular altına kaldı Kocaeli haber | Kocaeli'de alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, kayıp şahıs aranıyor Kocaeli haber | Kocaeli'de alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, kayıp şahıs aranıyor
Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YUSUFELİ'NDE DOLU VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
21:10 Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
20:32 Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
17:02 "Engelli aylığı" tartışması büyüdü! Bakan Yanık ve HDP'li milletvekili Gergerlioğlu, birbirlerine sert ifadeler kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 22:04:57. #1.12#
SON DAKİKA: YUSUFELİ'NDE DOLU VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement