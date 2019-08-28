Son Dakika Haberleri: Yusufeli'nde Hint keneviri ele geçirildi
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Yusufeli'nde Hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yusufeli'nde Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu, Köprügören köyünde kamu arazisinde 14 kök Hint keneviri tespit edildi. Ekipler ayrıca 61 gram kurutulmaya bırakılmış Kubar esrar ele geçirdi.

Keneviri yetiştirdiği tespit edilen C.A, M.A ve E.Ç yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yusufeli, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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