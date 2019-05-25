Son Dakika Haberleri: Yusufeli'nde karlar eridi, taşan dere yolları kapattı-EK

Yusufeli'nde karlar eridi, taşan dere yolları kapattı-EK

1 saat önce

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen Barhal Deresi taştı.

Yusufeli'nde karlar eridi, taşan dere yolları kapattı-EK, System.String[]
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen Barhal Deresi taştı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, ahşap yaya köprüleri yıkıldı. Çöken köy yolunda yerel sanatçı Bahattin Bıçakçı, otomobiliyle dereye düşmekten son anda kurtuldu.
Yusufeli ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yüksek bölgelerdeki karlar eridi. Kar sularıyla birlikte debisi yükselen Barhal Deresi taştı. Taşkın nedeniyle ilçede bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Bıçakçılar köyünde ahşap yaya köprüleri yıkıldı. Kazım Karabekir Mahallesi Ahlat mevkisinde ise yol taşan dere nedeniyle hasar gördü. Altıparmak köyünün yolu dereye çöktü. Yerel sanatçı Bahattin Bıçakçı, çöken yolu son anda fark edince otomobille dereye düşmekten son anda kurtuldu. Enerji nakil hatlarında oluşan hasar nedeniyle ilçenin elektriği de kesildi. AFAD ve Belediye ile Özel İdare ekipleri ilçede hasar tespit çalışması başlattı.
Bu arada, Yusufeli ilçe merkezi yakınında ise su seviyesi yükselen Barhal Deresi ve Çoruh Nehri üzerine çelik halatlarla kurulan ahşap asma köprülere çıkan vatandaşlar, manzarayı seyrediyor. 


- Artvin
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:20 Kaynak: DHA
Artvin, Yusufeli, Güncel
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