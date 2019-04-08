Son Dakika Haberleri: Yusufeli'nde Kaya Düşmelerine Çelik Hasırlı Önlem

Yusufeli'nde Kaya Düşmelerine Çelik Hasırlı Önlem

27 dakika önce

Artvin'in Yusufeli ilçe merkezinde tehlike oluşturan kaya düşmelerine karşı çelik hasırla önlem alındı.

Yusufeli'nde Kaya Düşmelerine Çelik Hasırlı Önlem, System.String[]
Artvin'in Yusufeli ilçe merkezinde tehlike oluşturan kaya düşmelerine karşı çelik hasırla önlem alındı.

Enverpaşa caddesinden Arıklı mahallesine bağlanan halat köprü karşısında bulunan alanda tehlike oluşturan kaya düşmelerinin önüne geçmek için Yusufeli Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında profesyonel dağcılar eşliğinde çelik hasır çalışması başlatıldı. Toplam 1200 metrekare alan çelik hasırla kaplanırken, bölgede bulunan esnaf ve vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:48 Kaynak: İHA

Artvin, Yusufeli, Güncel
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