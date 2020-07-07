YUSUFELİ'NDE KÖYDE ÇIKAN YANGIN EVLERE SIÇRADI - Son Dakika

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde çıktı. Bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede mahallede bulunan diğer evlere de sıçradı. Evlerini boşaltan vatandaşların, durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Haber: Nusret DURUR/ ARTVİN