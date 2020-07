Yusufeli'nde ölü bulunan yaban hayvanları müzede sergilenecek - Son Dakika

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Yaban Hayatı Müzesi kuruluyor. Müzede, ilçeye has kelebek türleri ile ölü bulunan yaban hayvanlarının figürleri yer alacak.

Yusufeli'nde, belediye, Çoruh Üniversitesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışması ile Yaban Hayatı Müzesi kuruluyor. Müzede, Çoruh havzasında ölü olarak bulunan hayvanların doldurulmuş örnekleri sergilenecek. İlçeye has kelebek türlerinin yanı sıra karaca, sansar, çakal, kurt, ayı, yaban keçisi, oğlak ve teke gibi ve yaban hayvanlarının figürlerinin de yer alacağı müze yıl sonunda açılacak.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin , "Yusufeli'nin Yaban Hayatı Müzesi olacak. Yöremizin değerlerini öne çıkarmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Çoruh havzası ve Yusufeli, yabani hayat bakımından oldukça zengin bir yer, bununla ilgili bir farkındalık oluşturmak istedik. Amacımız, bu coğrafyada yaşayan hayvanları gelecek nesillere aktarmak ve bu hayvanların korunması için bilinç oluşturmaktır" dedi.

'YUSUFELİ'NDE KELEBEK ÇEŞİTLİLİĞİ ÇOK FAZLA'

Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk de müzede Yusufeli yöresine has kelebek türlerinin de olacağını belirterek, "Yusufeli Belediyesi, Çoruh Üniversitesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak ortaklaşa bir proje yaptık. Bu projenin amacı, Yusufeli yöresine has kelebek türlerini ve yaban hayvanlarının figürlerini bu müzede sergilemektir. Çalışmalara başladık, şu an kurulum aşamasındayız ve yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Yusufeli bölgesinde özellikle kelebek çeşitliliği çok zengin. Yusufeli ilçesinin Yaylalar ve Kılıçkaya bölgesindeki kelebekler, Avrupa 'daki birçok ülkedeki kelebekten daha fazla. Şu an müzede 50 türe yakın kelebek var. Bu proje bittiği zaman çok daha güzel bir müze ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

Yusufeli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Akıllı ise, "Çeşitli nedenlerden dolayı ölen ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne intikal eden veya yasal avcıların avladıktan sonra bizlere bağışladığı hayvanlardan oluşan bir müze. Şu an müzede karaca, sansar, çakal, kurt, ayı, yaban keçisi, oğlak ve teke gibi hayvanlar var" ifadelerini kullandı.