Son Dakika Haberleri: Yusufeli'nde oy verme işlemi bitti sandıklar açılmaya başladı
Son Dakika Politika Haber

Yusufeli'nde oy verme işlemi bitti sandıklar açılmaya başladı

8 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YKS) kararıyla iptal edilerek yenilenen Artvin'in Yusufeli ilçesinde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Yusufeli'nde oy verme işlemi bitti sandıklar açılmaya başladı, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YKS) kararıyla iptal edilerek yenilenen Artvin'in Yusufeli ilçesinde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Sandıklar sayılmaya başladı. Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle son buldu. 5 bin 219 seçmenin bulunduğu ilçede 20 sandıkta sayımlar başladı. - ARTVİN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:49 Kaynak: İHA
Sabah, Yüksek Seçim Kurulu, Artvin, Yusufeli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 ilçe ve bir beldede halk yeniden sandık başında! Keskin'de kavga çıktı Yenilenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski'nin Instagram paylaşımları beğeni rekoru kırıyor Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 17:57:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yusufeli'nde oy verme işlemi bitti sandıklar açılmaya başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]