Yusufeli'nde oy verme işlemi bitti sandıklar açılmaya başladı
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Yüksek Seçim Kurulu (YKS) kararıyla iptal edilerek yenilenen Artvin'in Yusufeli ilçesinde oy kullanma işlemi tamamlandı.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:49 Kaynak: İHA
(YKS
) kararıyla iptal edilerek yenilenen Artvin
'in Yusufeli
ilçesinde oy kullanma işlemi tamamlandı.
Sandıklar sayılmaya başladı. Sabah
08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle son buldu. 5 bin 219 seçmenin bulunduğu ilçede 20 sandıkta sayımlar başladı. - ARTVİN
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