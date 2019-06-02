Son Dakika Haberleri: Yusufeli'nde oy verme işlemi sona erdi
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Yusufeli'nde oy verme işlemi sona erdi

1 saat önce

- Zarfların sayılması Oyların sayılması ARTVİN - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

- Zarfların sayılması
Oyların sayılması ARTVİN - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.
Yusufeli'nde oy verme işlemi sona erdi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:32 Kaynak: AA
Artvin, Yusufeli, Güncel
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