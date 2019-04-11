Son Dakika Haberleri: Yusufeli'nde Seçimlerin Yenilenmesi Kararı

Yusufeli'nde Seçimlerin Yenilenmesi Kararı

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde, CHP'nin adayı Barış Demirci, "Bir zafer elde etmiş değiliz, yeni bir sayfa açtık." dedi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde, CHP'nin adayı Barış Demirci, "Bir zafer elde etmiş değiliz, yeni bir sayfa açtık." dedi.

Demirci, CHP İlçe binası önünde İl Başkanı Ahmet Biber ve partililerle yaptığı basın açıklamasında, seçim sonrası zorlu bir süreç geçirdiklerini ifade ederek, bu sürece destek verenlere teşekkür etti.

İYİ Parti ile kurulan ittifak kapsamında, CHP'nin adayı olarak herkesi, Yusufeli menfaatleri çatısı altında toplanmaya davet ettiğini belirten Demirci, "İnsanlar bize güvendi, inandı. Almış olduğumuz netice, bu güvenin neticesidir." diye konuştu.

Demirci, seçim sonrası bilgi kirliği oluştuğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Seçim akşamı bizler 2 saat, seçimi kazandık diye sevindik. AK Parti ekibi de seçimi kaybetti diye üzüldü. Islak imzalar geldiğinde aradaki farkın AK Parti lehine 3 olduğunu gördük. Seçim kuruluna 4 oy pusulasının kaybolduğu itirazlarımızı yaptık. İlçe Seçim Kurulu reddetti. İl Seçim Kurulu reddetti. Yüksel Seçim Kurulu da 'Kayıp pusulaların seçmenin cebinde götürülmesi ihtimali de muhtemeldir' diyerek reddetti. Bizler bu kararları haklı bulmuyoruz. Nasıl ki seçmenin cebinde götürme ihtimali var, kaybolma ihtimali de var."

Devamındaki süreçte İl Seçim Kurulunun iki zarfın usulsüz yakıldığını tespit ettiğini ve bu durumun Yüksek Seçim Kurulunca da onaylandığını belirten Demirci, "YSK dedi ki 'Bu iki adet zarfın usulsüz yakıldığı sabittir.' Dolayısıyla bir adet daha usulsüzlüğün tespiti halinde seçimlerin yenilenmesine gidileceği açıktır. Son olarak Yusufeli'nde, Türk Medeni Kanunu'nun 405. maddesi kapsamında kısıtlı olan mahkeme tarafından kesinleştirilmiş 2 kısıtlıya oy kullandırıldığının tespiti ile yapmış olduğumuz müracaat YSK tarafından kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Demirci, seçimlerin 2 Haziran'da yenileceğini anımsatarak, "Bir zafer elde etmiş değiliz, yeni bir sayfa açtık. Yusufeli'nin bize gösterdiği teveccühün, ciddi anlamda savunmasını yaptık. 10 gündür bu süreci takip ettik ve geldiğimiz noktada 2 Haziran'da yeniden seçimler yapılacak. Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Davamız Yusufeli. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elini sıkmadığımız, kapısını açmadığımız kimse kalmayacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:24 Kaynak: AA
Artvin, Cumhuriyet Halk Partisi, Yusufeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, İl Ziyaretini CHP Antalya İl Başkanlığı'na Yaptı YSK'nın Büyükçekmece Kararına CHP'den İlk Tepki: Ağır Baskı Altındalar CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Derbi Planını Açıkladı! Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 20:43:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yusufeli'nde Seçimlerin Yenilenmesi Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]