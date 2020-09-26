Yusufeli'nde sel temizliği - Son Dakika

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak ve meydana gelen ufak çaplı heyelan sonucu çamurla kaplanan yollar, vatandaşlar ve belediye ekiplerince temizleniyor.

İlçede dün akşam saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçedeki bazı köy karayollarındaki ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar da yolda kaldı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi. İlçede bir süre elektrik kesintisi de yaşanırken, ufak çaplı heyelanlar nedeniyle park halindeki 2 boş otomobil de toprağa saplandı.?Sel ve heyelan sonucu çamurla kaplanan cadde ve yolların temizlenmesi için belediye ekipleri iş makineleri eşliğinde çalışma başlattı. Gece boyu süren çalışmalarla ilçe merkezindeki toprak ve balçık büyük oranda temizlendi. Temizlik çalışmalarına vatandaşlar da kendi imkanlarınca destek verdi. Bölgede olumsuz bir durum olmadığı da belirtildi.