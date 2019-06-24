Yusufeli'nde taşkın anı kamerada

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Sebzeciler köyünde, etkili olan yağış sele dönüştü. Sağanak sonucu köy içerisinden geçen deredeki taşkın anı da, köylülerce cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.İlçede, önceki gün etkili olan sağanak sele neden oldu. Yağış sonucu Sebzeciler köyünden geçen dere, debinin hızla yükselmesiyle taştı. Selin odun ve taşları sürüklemesiyle, köyün içme suyu ve alt yapısı hasar görürken, elektrik kesintisi yaşandı, bir ev de kullanılamaz hale geldi. Köy muhtarı Yaşar Çoruh, derede taşkın ve sel anını, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi. Görüntülerde, köy içinden geçen derenin önüne katığı her şeyi sürüklediği ve çevredekilerin panik yaşadığı görülürken, "Felaket geliyor. Allah-u ekber. Aman Allah'ım bu ne" dediği duyuluyor.

- Artvin