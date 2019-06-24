Son Dakika Haberleri: Yusufeli'nde taşkın anı kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Yusufeli'nde taşkın anı kamerada

7 dakika önce

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Sebzeciler köyünde, etkili olan yağış sele dönüştü.

Yusufeli'nde taşkın anı kamerada, System.String[]
ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Sebzeciler köyünde, etkili olan yağış sele dönüştü. Sağanak sonucu köy içerisinden geçen deredeki taşkın anı da, köylülerce cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
İlçede, önceki gün etkili olan sağanak sele neden oldu. Yağış sonucu Sebzeciler köyünden geçen dere, debinin hızla yükselmesiyle taştı. Selin odun ve taşları sürüklemesiyle, köyün içme suyu ve alt yapısı hasar görürken, elektrik kesintisi yaşandı, bir ev de kullanılamaz hale geldi. Köy muhtarı Yaşar Çoruh, derede taşkın ve sel anını, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi. Görüntülerde, köy içinden geçen derenin önüne katığı her şeyi sürüklediği ve çevredekilerin panik yaşadığı görülürken, "Felaket geliyor. Allah-u ekber. Aman Allah'ım bu ne" dediği duyuluyor.


- Artvin
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:08 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! LGS sonuçları açıklandı Seçim sonrası dolar düşüşe geçti! 3 haftanın en düşük seviyesinde Seçim günü elektrik tüketiminde rekor kırıldı Atilla Taş'tan güldüren Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Gönül hırsızı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 10:15:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yusufeli'nde taşkın anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]