Yusufeli'nde viyadük ayakları arasına dev Trabzonspor bayrağı asıldı - Son Dakika
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Yusufeli'nde viyadük ayakları arasına dev Trabzonspor bayrağı asıldı

10.03.2022 10:58
Yusufeli'nde viyadük ayakları arasına dev Trabzonspor bayrağı asıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşası devam eden viyadüğe dev Trabzonspor bayrağı asıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşası devam eden viyadüğe dev Trabzonspor bayrağı asıldı.

Yusufeli Barajı ve HES suları altında kalacak Yusufeli ilçe merkezi için yapımı süren yeni yerleşim yeri yolları kapsamında 150 metre yüksekliği ve 685 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en yükseklerinden olacak merkez viyadüğünün inşaatı devam ediyor.

Yusufeli Trabzonspor Futbol Okulunun sahibi Mustafa Çakmak, viyadüğe asılmak üzere 60 bin liraya 400 kilogram ağırlığında dev Trabzonspor bayrağı yaptırdı.

61 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki bayrak, özel makara düzeneğiyle ilçedeki bordo-mavili taraftarlarca viyadüğün ayakları arasına çekildi.

Mustafa Çakmak, AA muhabirine, koyu bir Trabzonspor taraftarı olduğunu söyledi.

Trabzonspor taraftarının diğerlerinden farklı olduğunu savunan Çakmak, "Biz eski maçları izlerken bile heyecanlanırız. 38 yıl sonra gelecek şampiyonluğu da farklı kutlayacağız." dedi.

Çakmak, bayrağın ilçenin her yerinden görüldüğünü belirterek, "Yusufeli'nde kutlamalar kapsamında Türkiye'nin en yüksek viyadüklerinden birine 61 metre uzunluğunda 22 metre genişliğinde Trabzonspor bayrağı astık. Bayrağı astığımız yer, Trabzonspor stadına 361 kilometre uzaklıkta, denizden de 561 metre yükseklikte. Bizim içim anlamlı bir durum." diye konuştu.

Mustafa Çakmak, ayrıca 2 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde 100 bayrak alarak ilçede vatandaşlara dağıttığını da kaydetti.

İlçe sakinlerinden Recep Keçecin ise viyadüğe dev Trabzonspor bayrağı asmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Viyadük ayakları arasına makara düzeneği oluşturarak bayrağı astıklarını anlatan Keçeci, "Bu yıl şampiyonuz, takımımızı kutluyorum. Bu şampiyonluğu çok bekledik." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yusufeli'nde viyadük ayakları arasına dev Trabzonspor bayrağı asıldı - Son Dakika


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