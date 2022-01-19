YUSUFELİ'NDE YANGINDA 4 EV KÜL OLDU - Son Dakika

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Esenkaya köyünde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sabah saatlerinde Esenkaya köyü Babautoğlu Mahallesinde Göksel Sümbül'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki 3 ev daha sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.