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YUSUFELİ'NDE YANGINDA 4 EV KÜL OLDU - Son Dakika

YUSUFELİ'NDE YANGINDA 4 EV KÜL OLDU

19.01.2022 15:11

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Esenkaya köyünde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Esenkaya köyünde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sabah saatlerinde Esenkaya köyü Babautoğlu Mahallesinde Göksel Sümbül'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki 3 ev daha sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YUSUFELİ'NDE YANGINDA 4 EV KÜL OLDU
YUSUFELİ'NDE YANGINDA 4 EV KÜL OLDU
YUSUFELİ'NDE YANGINDA 4 EV KÜL OLDU

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Göksel, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUSUFELİ'NDE YANGINDA 4 EV KÜL OLDU - Son Dakika


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