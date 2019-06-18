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Yusufeli'ndeki yangın

9 dakika önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, 7 ev, 6 ahır ve 9 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, 7 ev, 6 ahır ve 9 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dokumacılar köyünde, Celal Temiz'in evinde çıkarak çevredeki evlere sıçrayan yangın, Yusufeli ve Artvin belediyeleri itfaiye ile Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin gece boyu süren çalışmaları sonucu sabah saatlerinde tamamen söndürüldü.
Yangında hayatını kaybeden Miktat Temiz'in (81) cesedi, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangında, 7 ev, 6 ahır ve 9 samanlığın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
Evleri yanan vatandaşlar, geceyi komşuları ve yakınlarının yanında geçerdi.
Evi yanan Celal Temiz (68), gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde eşinin uyarısı üzerine dışarı çıkarak yangını fark ettiğini belirterek, "Dışarı çıktım. Baktım ki çatı yanıyor. Yanan odunlar yanıma düştü. Ben de ahırdaki ineği kurtardım. İneği arkadaşın evine götürdüm. Elimizden bir şey gelmedi, geldik, izledik, başka bir şey yapamadık." dedi.
Yangında, yatalak olan amcasının oğlu Miktat Temiz'in hayatını kaybettiğini ifade eden Temiz, "Kızı taşımaya çalıştı ama başaramadı. Rahmetli oldu. Devletimizden evimizin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.
Muzaffer Temiz de yangında her şeyini kaybettiğini kaybederek, evsiz yurtsuz kaldığını, yardım beklediğini söyledi.
Yusufeli'ndeki yangın
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:37 Kaynak: AA
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