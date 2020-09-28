Son dakika haber: Yusufeli'ndeki yapay kano parkuru tekrar hizmete açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir sportif faaliyetlere kapalı olan Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Türkiye'nin ilk yapay kano parkuru, yeniden sporcuların kullanımına açıldı.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezindeki (TOHM) 20 öğrenci, parkurun yeniden kullanıma açılmasıyla antrenmanlara başladı.

Artvin Vali Yardımcı Aydın Göçer, Yusufeli İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, parkurdaki çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Özdemir, pandemi nedeniyle uzun zamandan sonra sporcuların kano parkurunda tekrar antrenmanlara başladığını belirterek, "İnşallah milli sporcu olma yolunda burada güzel çalışmalara imza atacaklar. Yusufelili gençlerimiz kano sporunda son derece kabiliyetli. Bizim beklentimiz, hepsinin milli sporcu olması yönünde." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran ise kanonun Artvin'de önemli bir yere sahip olduğunu ve Türkiye'nin ilk yapay kano parkurunun da Yusufeli ilçesinde yapıldığını vurgulayarak, "Sporcularımız bir süredir pandemi nedeniyle burayı kullanamıyordu. Tüm tedbirleri alarak yeniden kullanıma açtık ve buradaki Kovid-19 sessizliği bozuldu. Sporcularımız çalışmalara başladı. Hedefimiz milli sporcu yetiştirip olimpiyatlarda ilimize, ülkemize madalya kazandırmak." ifadelerini kullandı.