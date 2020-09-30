Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası - Son Dakika

Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası

ARTVİN'in Yusufeli ilçesindeki çiftçiler, emek verip yetiştirdiği, hasadın ardından sıkılıp, suyu alınan üzümleri şıra haline getirerek, yılın 4 mevsiminde tüketim için hazır hale getiriyor.

Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası, System.String[]

ARTVİN'in Yusufeli ilçesindeki çiftçiler, emek verip yetiştirdiği, hasadın ardından sıkılıp, suyu alınan üzümleri şıra haline getirerek, yılın 4 mevsiminde tüketim için hazır hale getiriyor. Kan yapıcı özelliğe sahip şifa kaynağı üzüm şırası, kıvamını saklandığı çömlek küplerden alıyor.

Yusufeli'ne bağlı Balcılı köyünde yaşayan çiftçiler, kendine has kokusu ve kan yapıcı özelliği ile çok beğenilen üzüm şırasını, yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlıyor. Çiftçiler, önce bağlardan 7 çeşit üzümü topluyor ardından da suyunu çıkarıyor. Ezilerek çıkarılan üzüm suyu, daha sonra da bakır kazanlarda kaynatılıyor. Yaklaşık 5 saat odun ateşinde kaynayan üzüm suyu, çömlek küplere konulup, soğumaya bırakılıyor. İşledikleri üzümü zahmetli uğraşlarının ardından şıraya dönüştüren çiftçiler, vücuda sayısız faydaları olduğunu belirttikleri ürünü şişeleyerek, yılın 4 mevsimi tüketim için hazır hale getiriyor. Kan yapıcı özelliğe sahip şifa kaynağı üzüm şırası, kendine özgü kıvamını ise saklandığı çömlek küplerden alıyor. Çiftçiler, yetiştirdiği üzümleri şıra yaparak, aile ekonomilerine de katkı sağlıyor. Yöreye has üzüm şırasının litre fiyatı, 70 ile 100 TL arasında değişiyor.

'ŞORA, AYRI TAT VERİYOR'Üzüm şırası yapan Dursun Gülmez, "Üzümü ezdikten sonra suyunu süzüyoruz. Daha sonra bakır testilerin içine alıp kaynatıyoruz. Sonra çömlek küplerde soğumaya bırakıp, üzüm şıramızı hazırlıyoruz. Süzülmüş üzümün içine 'şora' dediğimiz kimyasal bir taş da var, onun tozunu da belirli oranda şıranın içine katıyoruz. O da ayrı bir tat veriyor" diye konuştu.'İLAÇ GİBİ İÇECEK'7 çeşit üzümden şıra yaptıklarını anlatan Ahmet Gülmez, "Üzüm şırası, 40 derde dermandır. Mutlu bir yaşam için ben de her gün bir bardak üzüm şırası içiyorum. Özellikle yemekten sonra mideyi rahatlatıyor" derken, Hatice Polat da "Üzüm şırasından almak için buraya geliyorum. İlaç gibi bir içecek" dedi.'BURSA'DAN ALMAYA GELİYORUM'

8 yıl önce Bursa'ya taşındığını ancak üzüm şırası almak için her sene Artvin'e geldiğini belirten Gülsüm Suluçay ise "Üzüm şırasının 40 derde ilaç olduğunu duydum" diye konuştu.


Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası
Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası
Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası
Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası
Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası
Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası
Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası
Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası
Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası
Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası
Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası
Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası

Yusufeli, Artvin, Bursa, İlaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yusufeli'ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası - Son Dakika

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