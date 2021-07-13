YUSUFELİ'NİN YENİ YERİNDE 2 BİN 904 HAK SAHİBİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI - Son Dakika

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı nedeniyle 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesinde halkın yeni yaşam ve iş yeri alanları için 2 gün sürecek kura çekimi başladı. Karakucak güreş sahasında 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve 2 bin 638 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatında sona gelindi. Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda yıl sonunda su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.

YENİ İLÇE KURULDU

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa edildi. Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki inşaat çalışmaları da tamamlandı. Bölge halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanırken, Yusufeli'nin sonbaharda yeni yerine taşınacağı açıklandı.

KURALAR ÇEKİLİYOR

İlçede halkın yeni yaşam ve iş yeri alanları ise kurayla belirleniyor. Karakucak güreş alanında TOKİ Başkanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, noter huzurunda 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve 2 bin 638 konutun hak sahipleri belirleniyor. Kura çekimi öncesi İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından dua okundu. İlk kurayı ise Vali Yılmaz Doruk çekti. Vatandaşlar kura çekimini heyecanla takip ediyor. 21 gün becayiş hakkı tanınacak hak sahipleri, 2 ay sonra yeni iş ve yaşam alanlarına taşınacak.

VALİ: HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Kura töreninde konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli için önemli bir gün olduğunu belirterek, 'Büyük bir sabır ve fedakarlık gösteren sevgili Yusufelili hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Yaşanan bu zorlu süreçte Yusufeli halkı her zaman devletinin ve milletinin yanında oldu. Sayın cumhurbaşkanımız talimatlarıyla tüm kurumlarımız Yusufeli için seferber olmuş vaziyettedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla buradadır. Amacımız vatandaşımızın süreçten en yüksek faydayı sağlaması yönündedir. Yusufeli için en iyisini yapmak öncelikli görevimizdir. Bu düşüncelerle gerçekleştirilecek olan kura çekiminin, Yusufeli'ne hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.