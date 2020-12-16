Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

16.12.2020 13:38

- Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

- Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. DSİ Çoruh projeleri kapsamında 26. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli yeni yerleşim yeri üst yapı çalışmalarında 3 bölgede devam ediyor. Çalışma kapsamında 16.775.000 m kazı ve 9.900.000 m dolgu yapılarak yeni yerleşim yeri için, 1.424 da alan elde edildi.

"3 bölgede alt yapı çalışmaları tamamlandı"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yeni yerleşim yeriyle ilgili yaptığı açıklamada, yeni yerleşim yeri kapsamına sahada kazı ve dolgu çalışmaları ile sanat yapı işleri devam ettiğini belirtti.

Yıldız," 3. Bölgede altyapı (atıksu, yağmur suyu vs.) şebeke hatları tamamlanmıştır. 1. Bölgede atıksu ve yağmursuyu kollektör hatların imalatına başlanılmıştır. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 78 seviyesinde olup; yılsonuna kadar işin tamamlanması planlanmaktadır. 19 Haziran 2020 tarihinde ihalesi yapılan Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri ve Köylerin Yeniden Yerleşim Yerleri Altyapı Çalışmaları 2. Kısım işine 04.08.2020 tarihinde başlanılmış olup; proje kapsamında Yeniköy, Irmakyanı, Çeltikdüzü ve Meşecik köylerinin yerleşim yerleri ile Yeni Yusufeli İlçesinin elektrik (ag-og), telekom, aydınlatma işleri yapılacaktır. Yeniköy Köyünün yeni yerleşim yerinin ulaşım yolunda çalışmalara başlanılmış olup; çalışmalar devam etmektedir. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 5 seviyesindedir" ifadelerini kullandı.

Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Yusufeli, Türkiye, Artvin, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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