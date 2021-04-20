Yusufeli yeni yerleşim yeri inşasında sona yaklaşılıyor - Son Dakika

Yusufeli yeni yerleşim yeri inşasında sona yaklaşılıyor

20.04.2021 11:01
Yusufeli yeni yerleşim yeri inşasında sona yaklaşılıyor, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

AA muhabirinin DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yapımı tamamlandığında 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) temeli, 26 Şubat 2013'te atıldı.

Yusufeli Barajı ve HES'in göl alanı içerisinde kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yerleşim yeri altyapı çalışmalarına da Temmuz 2015'te başlandı.

Mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki Yansıtıcılar-Sakut mevkisinde üç ayrı bölgede başlayan Yusufeli yeni yerleşim yeri altyapı çalışmalarında 24 milyon metreküp kazı, 11 milyon metreküp dolgu yapılarak 153 hektar alan elde edildi.

Yeni ilçe merkezinin kurulacağı alanda altyapı için kazı ve dolgu çalışmaları tamamlanırken atık su, yağmur suyu, elektrik hatları, destekleme, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, toprak taşınması, sulama sistemi, dere ıslahı gibi sanat yapılarının inşasında da yüzde 90 seviyesine ulaşıldı.

Öte yandan ilçe merkezi ile birlikte su altında kalacak Yeniköy, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Meşecik, Çevreli, Tekkale ve İşhan köylerinin yeni köy yerleşim yerinin altyapı çalışmaları da sürüyor.

Üstyapıda çalışmalar 10 etapta devam ediyor

TOKİ tarafından yapılmakta olan Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim üstyapı çalışmaları da 3 ayrı bölgede 10 etap halinde yürütülüyor.

Birinci bölge olarak adlandırılan Sakut Vadisi'ndeki üstyapı inşaatı 1. etaptaki çalışmalarda hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez cami ve müftülük binası, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul yapımı tamamlandı.

Birinci bölgedeki 2. etap çalışmalarında da 518 konut, 69 dükkan, 2 ticaret merkezi, belediye hizmet binası ve 25 yataklı hastane inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde yüzde 65 seviyesine ulaşıldı.

Birinci bölgedeki 3. etap üstyapı inşaatında ise 208 konut, 16 dükkan ve 6 ticaret merkezinin inşaatı devam ederken fiziki gerçekleşme yüzde 5 olarak kaydedildi.

İkinci bölge olarak adlandırılan Yansıtıcılar mevkisindeki 1. etaptaki 340 konut ve 16 dükkan inşaatında yüzde 50'lik fiziki gerçekleşme sağlanırken 2. etapta inşa edilen 248 konut ve 32 dükkan inşaatında da yüzde 42 seviyesine ulaşıldı.

İkinci bölge 3. etapta 336 konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde yüzde 40, 4. etapta 250 konut ve 4 dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde yüzde 60, 5. etapta sürdürülen 226 konut, 4 dükkan ve toplam 812 dükkanlı 2 ticaret merkezi inşaatlarında yüzde 5'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Üçüncü bölgedeki 1. etapta 334 konut, 16 dükkan, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli lise ve sağlık ocağı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi tamamlanırken 2. etapta yürütülen 224 konut, 8 dükkan ve semt cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde de yüzde 95 seviyesine gelindi.

"Her vatandaşın eşyası evinden alınacak, yeni evine yerleştirilecek"

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AA muhabirine, 2015'te başlayan Yusufeli ilçesi yeni yerleşim çalışmalarında adım adım sona gelindiğini söyledi.

Yapılması planlanan bütün konut ihalelerinin bittiğini belirten Aytekin, "Yıl sonu itibarıyla tüm hemşehrilerimiz inşallah yeni yerleşim yerine taşınmış olacak. Eylül ayıyla birlikte peyderpey başlayarak 1 Ocak 2022'ye kadar yeni yerleşim yerimize taşınmış olacağız." dedi.

Aytekin, yapılacak park ve rekreasyon alanları olduğunu, bunların inşaatlarının 2022'de devam edeceğini kaydederek, ağaçlandırma faaliyetlerinin de sürdürüleceğini aktardı.

Taşınma maliyetlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca karşılanacağını ifade eden Aytekin, şöyle konuştu:

"Her vatandaşın eşyası evinden alınacak, yeni evine yerleştirilecek. Bu pratik olacağından işimizi kolaylaştıracak. Şunu unutmamalıyız ki bir ilçe sadece evleri taşımak değil. Burada 100 yıldır devam eden bir hayat ve o hayatın kalıntıları var. İnsanların bahçeleri var, meyvelikleri var. Bu ağaçları taşımak isteyecekler. Tüm bunları hesap ettiğimizde taşınma için 4-5 aylık bir sürecin gerektiğini düşünüyorum. Eylül ayında başlayacak taşınma süreciyle biz ocak ayına kadar yeni ilçeye geçmiş oluruz."

Aytekin, hak sahiplerinin çekilecek kura sonrası yeni evlerine yerleşeceğini de belirterek, "Kura çekildikten sonra becayiş sürecinin olmasını öngörüyoruz. İnsanlar kuralarını birbirleriyle değiştirsinler. Komşularını, akrabalarını, oturacakları bölgeyi seçsinler. Bu süreci çok iyi yönetmeliyiz." dedi.

Devlet Su İşleri, Yusufeli, Türkiye, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yusufeli yeni yerleşim yeri inşasında sona yaklaşılıyor - Son Dakika


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