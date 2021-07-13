Yusufeli yeni yerleşim yerindeki hak sahiplerinin konut ve iş yerleri kurayla belirleniyor

Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde yapılan konut ve iş yerleri için hak sahipleri arasında kura çekildi.

TOKİ Başkanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Yusufeli yeni yerleşim yeri için hak sahiplerinin konut ve iş yeri belirleme kurası, karakucak güreş sahasında noter huzurunda yapıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, Yusufeli için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Artvin'in, Türkiye'de baraj denilince ilk akla gelen illerden olduğuna dikkati çeken Doruk, barajların her geçen gün artan enerji ihtiyacının karşılanması bakımından önemli yere sahip olduğunu, bu noktada Artvin olarak ülkeye sundukları katma değerden gurur duyduklarını dile getirdi.

Doruk, gurur duydukları eserlerden birinin de Yusufeli'nde inşa edildiğini belirterek, Yusufeli Barajı'nın özellikleri itibarıyla Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olduğuna işaret etti.

Baraj inşası vesilesiyle yeniden inşa edilen ilçede hak sahipliği çekilişini gerçekleştirdiklerini kaydeden Doruk, şöyle konuştu:

"Bu noktada öncelikle büyük bir sabır ve fedakarlık gösteren sevgili Yusufelili hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Yaşanan bu zorlu süreçte Yusufeli halkı her zaman devletinin ve milletinin yanında oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm kurumlarımız Yusufeli için seferber olmuş vaziyettedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla buradadır. Amacımız vatandaşımızın süreçten en yüksek faydayı sağlaması yönündedir. Yusufeli için en iyisini yapmak öncelikli görevimizdir."

"Oluşturulan yeni yerleşim yerinde de yapılaşma hızla devam ediyor"

TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca ise Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla temelini attığı ve yapımı süren Yusufeli Barajı ve HES projesinin, yeni yerleşim yerine ihtiyacı da beraberinde getirdiğini ifade ederek, oluşturulan yeni yerleşim yerinde de yapılaşmanın hızla devam ettiğini aktardı.

Karaca, şunları kaydetti:

"2 bin 638 hak sahipliğiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesi sayesinde vatandaşlarımız yepyeni konutlarına kavuşmuş olacak. Bugün çekilecek kuralarla vatandaşlarımızın yeni ev ve iş yerleri noter huzurunda belirlenecektir. Tüm bu projelerin gerçekleştirilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza, TOKİ ekiplerine, sektör paydaşlarımıza, projede emeği geçen, desteğini esirgemeyen diğer kamu kurumlarımıza, Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve her daim teveccühleriyle bizleri cesaretlendiren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

İl Müftüsü Hasan Güneş'in yaptığı duanın ardından kura çekimine geçildi.

İlk kurayı Vali Doruk'un çektiği programa, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, TOKİ yetkilileri, bazı daire amirleri ile hak sahipleri katıldı.

Kura çekimi yarın sona erecek.